Мощный взрыв прогремел на российском заводе

В Челябинске на заводе пластиковых окон прогремел мощный взрыв, по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. Видео с места происшествия издание публикует в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, в момент взрыва в помещении газовой котельной предприятия находились шесть человек. Четверо успели выбежать, двое остались под завалами», — добавил собеседник издания.

В региональном управлении МЧС заявили изданию, что спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Ранее сообщалось, что на рыбоперерабатывающем плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в городе Находка произошел пожар, когда он находился на судоремонтном заводе. В результате погиб мужчина и пострадала женщина.