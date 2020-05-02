На крупнейшем в мире плавзаводе произошел пожар

По меньшей мере один человек погиб в результате пожара на рыбоперерабатывающем плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в городе Находка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что плавбаза стояла на судоремонтном заводе. По данным МЧС, пожар произошел из-за сварочных работ. В результате погиб один мужчина, еще одна женщина пострадала.

Согласно данным ТАСС, возгорание случилось в результате взрыва газового баллона во время огневых работ. Как сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток, погибших в результате произошедшего нет, однако два человека пострадали.

На данный момент дым на месте пожара потушен. Открытое горение спасатели не обнаружили.

«Всеволод Сибирцев» — крупнейший рыбоперерабатывающий плавзавод в мире. Судно построено в 1989 году в Финляндии. Его максимальная длина — 179,93 метра, высота — 45 метров, водоизмещение — 32,096 тонны.

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