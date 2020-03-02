На заводе миллиардера Лисина произошел пожар

На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), принадлежащего миллиардеру Владимиру Лисину, произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Липецка.
По словам собеседника агенства, на предприятии загорелся реверсивный стан. Пожару присвоен третий номер сложности.
Официальных комментариев о возгорании пока нет, отмечает РИА Новости.
Группа НЛМК — ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!