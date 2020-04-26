На российском заводе произошел пожар

Пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс» в Туле. Об этом сообщается на региональном сайте МЧС.

По данным спасателей, загорелись технические изделия из резины, а также само кирпичное строение на площади 800 квадратных метров. На месте работает десять расчетов пожарных.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В марте пожар произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), принадлежащего миллиардеру Владимиру Лисину. Возгоранию был присвоен третий номер сложности.

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