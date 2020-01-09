Пожар на НПЗ «Лукойла» в Ухте локализован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми «Лукойл-Ухтанефтепереработка», произошедший ранее, локализован. Об этом сообщил мэр Ухты Магомед Османов, передает ТАСС.

Он отметил, что пожар на земле затушен, однако продолжается горение жидкости, которая осталась в емкости. Пожар заливается пеной, добавил он. Угрозы новых взрывов, по словам Османова, нет. Для жителей опасности также нет, поскольку дым уходит в другую от города сторону, добавил он.

Как сообщалось ранее, в 16:45 по московскому времени произошла разгерметизация одной из девяти емкостей на территории НПЗ, где хранились присадки для топлива. Далее последовал взрыв, в результате которого вылилось примерно 50-70 кубометров жидкости, которая загорелась.

Османов сообщил, что в результате пожара пострадал один человек, у него обожжено 10-15 процентов тела.

В Главном управлении МЧС по Коми сообщали, что площадь пожара сократилась с 1000 до 700 квадратных метров.

Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. По факту происшествия началась доследственная проверка следственного управления СК РФ по региону.

НПЗ принадлежит компании «Лукойл-Ухтанефтепереработка», который является с 1999 года дочерним предприятием «Лукойла». Как следует из информации с официального сайта, этот завод является старейшим в отрасли нефтепереработки.

Как напоминает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, на НПЗ в Ухте уже был пожар в октябре 2018 года из-за факельного возгорания на технической установке. Столб огня поднимался примерно на 20 метров, а пожар продолжался до полного выгорания нефтепродуктов в трубе. Пострадавших не было. В мае 2019 года вице-президент «Лукойла» по нефте- и газопереработке и нефтехимии Рустем Гималетдинов сообщал, что на их модернизацию компания потратила 12 миллиардов долларов.

Данная установка, как сообщила РБК генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт» Тамара Канделаки, была построена компанией в 2003 году и модернизирована в 2012 году.

