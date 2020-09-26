Местные власти прокомментировали сообщения о взрыве на заводе под Москвой — инцидент произошел не в Люберцах, а на территории автосервиса в Дзержинском. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

По информации администрации в подмосковных Люберцах, около автосервиса «рванули» два контейнера. При этом в МЧС отметили, что произошло возгорание металлической бытовки и контейнера с мусором.

Пожар смогли локализовать. Его площадь составила 119 квадратных метров. «Угрозы перехода огня нет, погибших нет», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на заводе в подмосковном городе Люберцы прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, на территории предприятия, производящего гипохлорит натрия, было сразу несколько хлопков.