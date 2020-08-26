Названа предполагаемая причина взрыва в жилом доме в Москве

Взрыв в жилом доме на улице Кубинка на западе Москвы, предположительно, произошел по причине неисправной газовой колонки, из-за чего произошел хлопок газа и начался пожар, сообщает ТАСС.

По информации «Московского комсомольца», предварительно взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала пара с двумя детьми. Все четверо живы и спасены. Жители дома рассказали Life, что речь идет о семье киргизов, которые снимали жилье.

Издание отмечает, что газовое оборудование в доме проверяли пять месяцев назад.

Число пострадавших увеличилось до пяти, им оказывается медицинская помощь. Эвакуированы 16 человек, пожар потушен.

Известно, что дом, где произошел взрыв, 1964 года постройки, его будут расселять в рамках реновации в 2025 году.

Ранее сообщалось, что после взрыва огонь охватил квартиры на трех верхних этажах пятиэтажного здания, пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Люди выбирались в том числе из окон.