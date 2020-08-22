На месте взрыва в Ярославле нашли тела женщины и ребенка

На месте взрыва газа в Ярославле нашли тела женщины и ребенка. Таким образом, число погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как пишет агентство, спасатели обнаружили под завалами обрушившегося дома мальчика 2012 года рождения и женщину, уже третью по счету. Отмечается, что тела вытащили в 3:03 часа по местному времени (совпадает с московским).

Ранее в МЧС сообщали, что под завалами ищут ребенка и его мать, которые пропали после взрыва. Кроме того, неизвестной остается судьба еще 38 человек.

Взрыв газа в 10-этажном доме в Ярославле по улице Батова №5 произошел 21 августа, в результате обрушились с третьего по пятый этажи здания. В городе ввели режим ЧС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».