Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ярославле увеличилось до двух. Спасатели обнаружили под завалами тело еще одной женщины. Об этом сообщает ТАСС.

«Под завалами на втором этаже найдена женщина. Эта вторая погибшая в ЧС при взрыве газа в доме», — сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа в 10-этажном доме в Ярославле по улице Батова №5 произошел 21 августа, в результате здание частично разрушилось. Ранее сообщалось об одной погибшей, еще четыре человека пострадали.

В Ярославле ввели режим ЧС городского уровня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Ситуация поставлена на контроль в Минздраве России по указанию главы ведомства Михаила Мурашко.