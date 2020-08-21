В Ярославле ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Ярославле ввели режим ЧС городского уровня после взрыва газа в жилом доме, в результате которого погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу областного правительства.

«На территории Ярославля объявлен ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС. На месте ЧП проводятся поисково- спасательные работы. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.

МЧС продолжает вести поиски 38 человек из 115 прописанных в доме жильцов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома, после чего начался пожар сразу на двух этажах. Разрушены межэтажные перекрытия с третьего по пятый этажи, повреждены минимум восемь квартир. По последним данным, погибли четверо, еще трое пострадавших средней тяжести. 160 жителей дома эвакуированы, в том числе через окна.