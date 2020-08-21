Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ярославле возросло

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ярославле, после которого произошло частичное разрушение здания, возросло до четырех. Об этом сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах региона.

По словам источника, все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Виноградова.

Также известно, что под завалами могут оставаться люди. Как сообщает ТАСС, спасатели эвакуировали из дома 160 человек. Предварительно, жителей будут размещать в администрации Дзержинского района.

О взрыве газа в 10-этажном жилом доме стало известно ранее 21 августа. В результате взрыва произошло частичное разрушение здания.