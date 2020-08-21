Появилось видео с последствиями взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Ярославле. Два ролика опубликованы в Telegram-канале «Раньше Всех. Ну почти».

На первых кадрах видны масштабы обрушения здания. Между третьим и пятым этажами образовалась внушительная дыра, разрушены перекрытия. На второй видеозаписи показаны первые секунды после взрыва и клубы пыли, слышны взволнованные крики и рев автомобильных сигнализаций.

По предварительным данным, как минимум один человек погиб. Еще несколько жильцов могут находиться под завалами.