Один человек погиб и один обгорел при взрыве на российской ж/д-станции

В вагоноремонтном депо на железнодорожной станции Иваново-Сортировочное один человек погиб и один обгорел в результате взрыва паров в цистерне из-под нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости в четверг, 6 августа.

«Во время проведения ремонтных работ в вагоноремонтном депо произошел хлопок паров в цистерне (...) В результате хлопка паров в цистерне возгорания не произошло», — уточнил собеседник агентства. У пострадавшего ожоги второй степени. И он, и погибший были рабочими на станции.

Ранее в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области произошел взрыв газа. Один человек погиб, пострадали двое. Возгорания не последовало, обрушились перекрытия первого этажа. 16 человек были эвакуированы.