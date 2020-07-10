Россиянин погиб в результате взрыва газа в жилом доме

В многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области произошел взрыв газа. Один человек погиб, пострадали двое, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По данным областного управления МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел утром в пятницу, 10 июля, примерно в 6.30 утра по московскому времени. Возгорания не последовало, обрушились перекрытия первого этажа. 16 человек были эвакуированы.

Одна из пострадавших получила ожоги, на вертолете ее доставят в Центр травматологии в Кирове. Второго отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент идет разбор завалов. Жертвой числится один 60-летний мужчина. Следователи начали проверку. Причина происшествия устанавливается.

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