Виновник взрыва в жилом доме в Москве умер в больнице

Житель московского дома на улице Проходчиков Максим Серепьев, в квартире которого 29 июня произошел хлопок газа, умер в больнице, сообщает Telegram-канал «112».

В течение недели пострадавший находился в больнице в тяжелом состоянии и не приходил в сознание.

По информации канала, ранее виновник взрыва привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте, соседи часто видели его выпившим. 23 июня он выписался из психиатрической больницы.

В результате взрыва газа днем 29 июня начался пожар в четырех квартирах на третьем этаже здания на северо-востоке Москвы. Два человека погибли. Причиной произошедшего стала «преступная небрежность жильца при обращении с газовым оборудованием».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!