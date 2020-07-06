В Подмосковье взорвался газ в жилом доме

В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону, передает «Интерфакс» в понедельник, 6 июля.

Взрыв произошел в квартире на втором этаже дома на улице Механизаторов, 5. В результате взрыва начался пожар, его локализовали на площади 15 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет.

2 июля сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в Кирове взорвался газ. Травмы получил один человек. Для ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники.

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