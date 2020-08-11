Раскрыты детали мощного взрыва на заправке в российском городе

Пожар, а затем взрыв произошли на АЗС в Волгограде при заправке резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. Возбуждено уголовное дело. Детали взрыва раскрыли в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает РИА Новости.

По информации ведомства, автоцистерна с газом была прикреплена к грузовику. Произошло воспламенение трубопровода, необходимого для сброса избыточного давления. Это заметил водитель газовоза и сказал мастеру и заправщику, те сразу перекрыли вентили подачи газа.

«Все находившиеся на заправке покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании», — сообщили в СК. Через некоторое время произошел взрыв и вспышка огня. Причины взрыва устанавливаются, осмотр места взрыва затруднен.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба»).

О мощном взрыве на заправке в Волгограде стало известно 10 августа. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, затем их число увеличилось до 13. Среди пострадавших четверо пожарных, один из них получил ожоги 50 процентов тела, двоих отправили в больницу. Прокуратура начала проверку произошедшего.