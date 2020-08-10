Последствия взрыва на заправке в Волгограде попали на видео. Ролик опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно поврежденное здание заправки, почерневший от копоти асфальт и тлеющие деревья.

О взрыве на заправке в Волгограде стало известно ранее, 10 августа. Причиной происшествия стало возгорание цистерны с газом, пожару присвоили второй уровень сложности.

Изначально сообщалось о 12 пострадавших, однако затем их число увеличилось до 13. Среди пострадавших четверо пожарных, один из них получил ожоги 50 процентов тела. В больницу отправили двух человек. Прокуратура начала проверку произошедшего.