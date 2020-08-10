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Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео

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Продолжение: Число пострадавших при взрыве на заправке в российском городе выросло

В Волгограде на одной из центральных улиц произошел мощный взрыв на заправке. Видео взрыва публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По информации издания, взрыв произошел на АЗС на проспекте Ленина. Очевидцы сначала услышали два хлопка, после чего произошел взрыв. В соседних зданиях выбило стекла. На опубликованных кадрах видно, как место взрыва вспыхивает, после чего над ним поднимается столб черного дыма.

В результате взрыва пострадали четыре человека, сообщает издание V1 со ссылкой на волгоградский комитет здравоохранения.

Ранее очевидцы сняли на видео мощный взрыв на автозаправке в городе Сатка Челябинской области и опубликовали ролики в соцсетях. Об инциденте стало известно от интернет-пользователей. В комментариях к публикациям горожане указывали, что незадолго до ЧП в районе АЗС стоял сильный запах газа.

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