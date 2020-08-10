Число пострадавших при взрыве на заправке в российском городе выросло

Число пострадавших при взрыве на заправке в Волгограде увеличилось с четырех до восьми. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации издания, трое пострадавших — пожарные, приехавшие на тушение большой цистерны с газом, которая затем и взорвалась.

«При тушении пожара произошел взрыв газа, пострадали четверо пожарных, у одного из них ожоги 50 процентов тела», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

О взрыве на газовой заправке стало известно ранее, 10 августа. Мощный взрыв произошел на заправке на одной из центральных улиц города. Очевидцы сначала услышали два хлопка, после чего последовал взрыв. В соседних зданиях выбило стекла. На опубликованных кадрах, снятых очевидцами, видно, как место взрыва вспыхивает, после чего над ним поднимается столб черного дыма.