Число пострадавших при взрыве на заправке в Волгограде снова выросло и теперь составляет 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, десять человек доставили в больницу, еще двое отказались от госпитализации. Агентство уточнило, что пожар удалось локализовать и угрозы распространения огня нет. Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что число пострадавших увеличилось с четырех до восьми человек. По данным издания Baza, трое пострадавших — тушившие цистерну с газом, которая взорвалась. В экстренных службах сообщали о четырех пожарных, один из которых получил ожоги 50 процентов тела.

О взрыве на заправке в Волгограде стало известно ранее 10 августа. После взрыва произошел пожар, на заснятых очевидцами видео видно, как в небо поднялся столб огня и черного дыма.

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