Появилось новое видео мощного взрыва на заправке в центре российского города

Появилось новое видео мощного взрыва на заправке в центре Волгограда. Ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно столб огня. Очевидцы рассказали, что первый взрыв произошел около 12:50, пишет издание «Обзор». Затем жители ближайших домов услышали еще взрывы, после чего взлетел столб огня. На месте работают экстренные службы, расположенную рядом магистраль перекрыли для проезда.

Ранее стало известно, что в Волгограде на одной из центральных улиц произошел мощный взрыв на заправке. По данным издания «Подъем», авария произошла на АЗС на проспекте Ленина российского города, в соседних домах выбило стекла. Как пишут местные СМИ, пострадали четыре человека.