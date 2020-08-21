Стало известно о поисках под завалами дома в Ярославле женщины и ребенка

Под завалами обрушившегося жилого дома в Яровлавле, где произошел взрыв газа, могут оставаться женщина и ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Информация предварительная», — сказал собеседник агентства.

Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома, после чего начался пожар сразу на двух этажах. Разрушены межэтажные перекрытия с третьего по пятый этажи, повреждены минимум восемь квартир. Есть угроза дальнейшего обрушения здания, сообщает «76.ру». Очевидцы сняли первые моменты после взрыва на видео.

По последним данным, погибли четверо, еще трое пострадавших средней тяжести. 60 жителей дома эвакуированы, в том числе через окна. Основная версия взрыва — утечка газа.