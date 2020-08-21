По факту взрыва в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело

По факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для координации действий туда выехал глава следственного управления генерал-майор юстиции Александр Соболев.

О взрыве газа в 10-этажном жилом доме стало известно ранее 21 августа. В результате взрыва произошло частичное разрушение здания с третьего по шестой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 160 человек. Под завалами могут находиться люди.