Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле, в результате которого погиб один человек. Запись размещена в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что женщина с ребенком гуляли на детской площадке: ребенок качался на качели, а мать стояла рядом. Также на площадке присутствовал еще один ребенок без родителей.

Внезапно появилась вспышка, площадку засыпало разлетевшимися от взрыва частями дома. Один ребенок убежал, еще один спрыгнул с качелей и кинулся на руки к матери. Затем женщина села на лавку и начала что-то искать в сумке.

Взрыв газа в 10-этажном доме в Ярославле по улице Батова №5 произошел 21 августа, в результате здание частично разрушилось. Погиб один человек, также известно о четырех пострадавших. В Ярославле ввели режим ЧС городского уровня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Ситуация поставлена на контроль в Минздраве России по указанию главы ведомства Михаила Мурашко.