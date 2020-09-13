Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Минздрав Белоруссии заявил о прохождении пандемии «с общей победой»
Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
Глава UFC отреагировал на казнь иранского борца
В Еврокомиссии высказались на тему возможного запрета криптовалют
Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика
Ученые предостерегли от подделки теста на COVID-19 с помощью йода
Соловьев раскритиковал Охлобыстина за превращение Ефремова в «чудовище»
В Китае назвали неожиданный козырь российского флота
Новости партнеров

Последствия крупного пожара в российской восьмиэтажке показали на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Последствия пожара в краснодарской восьмиэтажке показали на видео. Сделанная с воздуха запись опубликована в Telegram-канале RT в воскресенье, 13 сентября.

В видео от МЧС видно, что выгорели крыша и верхний этаж дома. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет издание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из издания были эвакуированы 300 человек.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия во время пожара.

13 сентября сообщалось, что в кирпичном доме в Приморье прогремел взрыв. Один человек погиб.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Горящая в российском городе многоэтажка попала на видео
При взрыве в доме в Приморье погиб человек
Жертвами пожара в московской многоэтажке стали три человека
Другие материалы рубрики
Россия00:0312 сентября

«Дед загремел на четыре года. Хорошо, что не расстреляли»

Как россияне создают образ Сталина-спасителя и оправдывают его преступления
10:45Сегодня

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

05:17Сегодня

Россиянам рассказали о мошенничестве с фотосъемкой автомобилей

05:08Сегодня

Перечислены первые симптомы рака крови

Россия00:0211 сентября

«У меня подкосились колени»

Смерть 9-летней Лизы в Саратове потрясла Россию. Что ее мать думает об убийце, чиновниках и жизни
04:22Сегодня

Горящая в российском городе многоэтажка попала на видео

04:24Сегодня

Пушков заявил об истерической реакции США после «вмешательства» России в выборы

03:58Сегодня

При взрыве в доме в Приморье погиб человек

Россия13:00 9 сентября

Сионисты, алкоголики и фанатики

30 лет назад убили одного из главных священников России — Александра Меня. Дело так и не раскрыто
02:49Сегодня

Россиян предупредили об осенней активности клещей

02:16Сегодня

Россиянам предрекли резкое аномальное похолодание

01:00Сегодня

В российском регионе захотели ввести отцовский капитал

Россия
«У меня подкосились колени»
Смерть 9-летней Лизы в Саратове потрясла Россию. Что ее мать думает об убийце, чиновниках и жизни
Сионисты, алкоголики и фанатики
30 лет назад убили одного из главных священников России — Александра Меня. Дело так и не раскрыто
«Затевать войну против ребенка»
Зачем ФСБ врывается к российским детям и отправляет их в психбольницу из-за пабликов в соцсетях
Все материалы
Мир
Лавров пошутил про обиду России
Германия заявила об отсутствии российского запроса по Навальному
Россия приготовилась к диалогу с США о вмешательстве в выборы
Ёсихидэ СугаКандидат от народа
С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»
Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
Все материалы
Бывший СССР
Лидера белорусской оппозиции внезапно перевели в другой СИЗО
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
МВД Белоруссии сравнило число участников протестных и провластных митингов
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
Против пообещавшего яркое возвращение в Белоруссию оппозиционера завели дело
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
Адвоката Колесниковой арестовали
Все материалы
Экономика
Китай запретил импорт мяса из Германии после выявления африканской чумы свиней
Александр ЛукашенкоТрактор заглох
Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем?
Безработным россиянам выделят 35 миллиардов рублей
Александр Чернощекин«Средств по программе льготного кредитования хватит до конца сентября»
Старший вице-президент ПСБ о работе банка по госпрограмме кредитования бизнеса
Бизнесмена из фильма Дудя обвинили в финансировании протестов в Белоруссии
Пиво пометят
Власти пытаются легализовать отрасль с помощью маркировки
Найдена новая схема мошенничества с банковскими картами
Все материалы
Силовые структуры
В Москве мужчина зарезал жену у торгового центра
Адвокат Егора Жукова отозвал жалобу на приговор
Таинственный мистер Икс
Как легендарный советский разведчик спас мир от третьей мировой войны
Адвокат Пашаев признался в нарушениях при защите Ефремова
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генпрокурор России объяснил опасность АУЕ
Михаил ЕфремовЕфремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце
Актера взяли под стражу в зале суда
Все материалы
Наука и техника
F-35A стали Су-57
Яблочный сбор
 
Microsoft объяснила необходимость собственного браузера
«Мозг на стероидах»
 
Бывший командир российской АПЛ раскрыл секрет ракетного удара
Делу — время
Как технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
Huawei останется без дисплеев Samsung
Все материалы
Спорт
Боец MMA Харитонов оценил нокаут британца в первом поединке по правилам бокса
«Новый сезон в подарок»: где смотреть Английскую премьер-лигу
Где смотреть АПЛ-2020/2021: бесплатные онлайн-трансляции матчей, бонус в подарок
Российский игрок НХЛ ударил соперника по ногам и спровоцировал массовую драку
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Медведев вылетел из полуфинала US Open
«Дачный» сезон
Путь в АПЛ, нестабильность и верные фанаты — все о новичке лиги «Фулхэме»
Британского боксера госпитализировали после нокаута от россиянина Чудинова
Все материалы
Культура
Время новых героев
Любящий гей, опасная феминистка и коп в плаще: какими стали главные персонажи кинокомиксов
Группа «Комсомольск»«Все, в чем мы живем — выдуманный мир»
Илон Маск, Чечня и политика. Группа «Комсомольск» о новом альбоме и сложных мемах
Михаил Ефремов«Он человек порядочный, но больной»
Ефремову дали 8 лет за смертельное ДТП. Что об этом говорят его жены, дети и друзья
Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса
Все материалы
Интернет и СМИ
Участник «Кто хочет стать миллионером?» позвонил жене и услышал другого мужчину
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
Лайфхак Артемия Лебедева с носками разделил пользователей сети на два лагеря
Галкин высмеял Лукашенко и «перехваченные Минском разговоры»
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
Жена Бибера снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем
Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Джиджи Хадид описала свои необычные пристрастия в еде во время беременности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Близкие застыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Все материалы
Путешествия
Названы лучшие пляжи в России только для взрослых
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Стюардессы перевезли килограммы героина в трусах и пошли под суд
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Молодых туристок изнасиловали и избили на популярном курорте
Все материалы
Из жизни
Принц Чарльз перестал давать деньги принцу Гарри и Меган Маркл
Развеян миф о пользе самого популярного в России завтрака
147-килограммовая женщина похудела на 59 килограммов и раскрыла секрет успеха
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Российская порнозвезда узнала о своем хроническом заболевании во время операции
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Все материалы
Интерьер новых Renault Logan и Sandero раскрыли до премьеры
Самый дорогой внедорожный Lexus: видеообзор
Lexus LX за 10 миллионов со звездным небом и минибаром
Ford рассказал о перспективах Bronco с мотором V8 5.0
Maserati MC20: суперкар с технологиями Формулы-1
С него начнётся новая глава в истории итальянского бренда
Дрэг-гонку Ford Focus ST, Honda Civic Type R и Hyundai i30 N показали на видео
Викторина: что вы знаете о первых «Жигулях»
Вспоминаем историю вазовской «Копейки» перед стартом ГУМ-Авторалли
В России нашли кладбище брошенных иномарок
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы