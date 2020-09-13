Горящая в российском городе многоэтажка попала на видео

В одном из многоквартирных домов Краснодара произошел пожар. Огнем охвачен весь верхний этаж здания. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах заметно, что крыша и верхний этаж здания выгорел целиком. При этом пожаром затронуты и другие квартиры. По словам молого человека за кадром, пожарные приехали лишь спустя полчаса после вызова.

Как пишет РИА Новости, из здания эвакуировали всех жильцов. О пострадавших или погибших пока не сообщается.

Несколькими часами ранее в кирпичном доме в Приморье прогремел взрыв. Жертвой происшествия стал один из жильцов. По словам соседей, в прошлом он был военным. В последнее время он постоянно что-то мастерил.