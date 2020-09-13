При взрыве в доме в Приморье погиб человек

В селе Вознесенка в Приморье произошел взрыв в двухэтажном кирпичном доме. В результате этого погиб один человек, личность которого сейчас устанавливают. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что остальных жильцов дома эвакуировали. Причину взрыва пока установить не удалось. На месте происшествия идет разбор завалов.

Как пишет «Комсомольская правда» в Telegram-канале, погибший был военным. По словам соседей, он постоянно что-то мастерил.

21 августа сообщалось, что в одном из жилых домов Ярославля прогремел взрыв. В результате этого обрушились с третьего по пятый этажи здания. Жертвами происшествия стали три человека, среди которых женщина и ребенок.