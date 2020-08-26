В жилом доме в Крыму произошел взрыв

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Керчи пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

После взрыва начался пожар. «В десятиэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа. После него последовал пожар, который охватил два этажа», — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что обрушения конструкций нет.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь. «В жилом десятиэтажном доме в Керчи прогремел взрыв. Предположительно, сдетонировала газовоздушная смесь», — заявил он.

«По предварительным данным, [взорвался] газовый баллон. Пока точно сказать невозможно. Погибших нет, один пострадавший. Сейчас его доставляют в больницу», — сообщил журналистам глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

На восьмом-девятом этаже здания виден дым из окон, сказали агентству в главном управлении МЧС по Крыму, добавив, что спасатели «ведут работу по локализации пожара».