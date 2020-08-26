В Ереване произошел взрыв в жилом доме

В Ереване из-за утечки газа произошел взрыв в четырехэтажном жилом доме на улице Райниса. Об этом сообщает «Настоящее время».

Двое пострадавших госпитализированы, состояние 70-летней женщины врачи оценивают как средней тяжести, 50-летний мужчина в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Кинологи ищут под завалами других возможных пострадавших, известно как минимум об одном пропавшем без вести.

На месте происшествия находятся премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян. По их поручению ведется поиск нового жилья для пострадавших.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы на улице Кубинка прогремел взрыв. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С верхних этажей жители просят о помощи. На месте работают пожарные и спасатели. Возможной причиной взрыва могла быть утечка газа.