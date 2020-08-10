Мощный взрыв снес три дома в США

Мощный взрыв снес три дома в городе Балтимор в США. Об этом сообщает Associated Press.

На кадрах, опубликованных пользователями Twitter, видно, что от жилых зданий остались руины. Как минимум пять человек, в том числе дети, оказались под завалами, еще троих уже вытащили спасатели. Как минимум один человек погиб. О причинах взрыва пока не сообщается, на месте происшествия работают спасательные службы.

В конце июля в селе Новая Солянка в Красноярском крае пожилая женщина пострадала при взрыве газа в трехэтажном жилом доме. Тогда были повреждены две квартиры, эвакуировали 60 человек. 11 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме. Из здания эвакуировали 124 человека, из пожара спасли 11 человек.