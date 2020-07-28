Пожилая россиянка пострадала при взрыве газа в жилом доме

В селе Новая Солянка в Красноярском крае пожилая женщина пострадала при взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Рыбинского района, передает ТАСС.

Из-за взрыва газа повреждены две квартиры в доме на Центральной улице, сообщили в службе. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что взрыв произошел в трехэтажном жилом доме, эвакуировали 60 человек.

На месте работают 17 человек и 6 единиц техники, а также сотрудники полиции, пишет РИА Новости.

11 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде трое человек пострадали при взрыве газа в жилом доме. Сообщалось, что в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь и началось возгорание, в результате повредились межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами. Из здания эвакуировали 124 человека, из пожара спасли 11 человек.