Россиянин поссорился с женой и взорвал баллон с газом

Житель Южно-Сахалинска поссорился с женой, а затем взорвал один из принадлежащих ему баллонов с газом в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Валерия Лимаренко.

Из-за взрыва баллона частично обрушилось перекрытие между подвалом и квартирой на первом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 23 человека, включая пенсионеров и детей. При этом пострадал всего один человек, у него диагностированы ожоги 80 процентов тела. На момент ЧП он находился в подвале.

«Единственный пострадавший находится в реанимации областной больницы в сознании, уже дал первые показания правоохранительным органам. По данным следствия, мужчина днем поссорился с женой. (...) В подвале он хранил несколько принадлежащих ему баллонов с газом, один из которых он открыл», — рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что из-за небрежного обращения с газовым оборудованием в одной из московских квартир произошел пожар. Виновник происшествия скончался в больнице от полученных ожогов. Москвич злоупотреблял спиртным, а в конце июня выписался из психиатрической лечебницы.

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