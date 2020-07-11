Трое россиян пострадали при взрыве газа в жилом доме

Три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в девятиэтажном здании на улице Краснодонцев. По информации ведомства, в квартире на шестом этаже взорвалась газовоздушная смесь, началось возгорание на площади 10 квадратных метров.

Огонь повредил межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами. Также испорчено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 124 человек, из пожара спасены 11 человек.

По информации пресс-службы городской администрации, решается вопрос о предоставлении временного жилья нуждающимся жильцам.

Ранее сообщалось, что житель Южно-Сахалинска поссорился с женой, а затем взорвал один из принадлежащих ему баллонов с газом в подвале многоквартирного дома. Из-за взрыва частично обрушилось перекрытие между подвалом и квартирой на первом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 23 человека, пострадал всего один человек, у него диагностированы ожоги 80 процентов тела.

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