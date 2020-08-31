Женщина умерла после взрыва газа в жилом доме в Крыму

Жительница десятиэтажного дома в Керчи, где произошел взрыв газа и пожар, умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма, передает «Интерфакс» .

«Несмотря на все усилия врачей, боровшихся за жизнь пациентки, женщина скончалась», — сказал собеседник агентства.

Во время происшествия погибшая получила ожог 60 процентов тела.

Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи 26 августа. По предварительным данным, сдетонировала газовоздушная смесь, после чего начался пожар. Огонь распространился на два этажа, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, обрушилось перекрытие между последними этажами. Один человек пострадал. 115 жильцов эвакуировали и поселили в санатории и хостеле. На муниципальном уровне введен режим ЧС, идет обследование здания.

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