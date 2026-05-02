Бывший СССР
00:41, 2 мая 2026

На Украине возмутились находке внутри российских дронов

Власюк: В новых образцах БПЛА России есть компоненты из Германии, Японии и США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В новых образцах российских БПЛА обнаружили западные компоненты производства 2025 года. О возмутительной для Украины находке заявил уполномоченный президента республики по санкционной политике Владислав Власюк, его цитирует агентство УНИАН в Telegram-канале.

По его словам, новейшие дроны ВС РФ включают деталипроизводства Германии, Японии, США, а также Тайваня, Швейцарии и Великобритании. Власюк сделал вывод, что российская сторона продолжает получать доступ к западным технологиям вопреки введенным ограничениям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не захотел экспортировать оружие сотрудничающим с Россией государствам. Он опасается, что украинские технологии и вооружение могут через третьи страны попасть в РФ.

