Зеленский не захотел экспортировать оружие сотрудничающим с Россией странам

Зеленский: Украина не допустит экспорт оружия странам, сотрудничающим с Россией

Украина не хочет допустить попадания своего оружия и технологий в Россию через третьи страны. Об этом написал президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Поручил МИД Украины вместе с нашими разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт нашего оружия невозможен по причинам их сотрудничества с [Россией]», — написал Зеленский.

По его словам, Украина не хочет, чтобы Россия получила украинское вооружение и технологии.

Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за судна с российским зерном из Донбасса, которое прибыло в порт Хайфы. Он добавил, что власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.