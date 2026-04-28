20:29, 28 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский не захотел экспортировать оружие сотрудничающим с Россией странам

Зеленский: Украина не допустит экспорт оружия странам, сотрудничающим с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не хочет допустить попадания своего оружия и технологий в Россию через третьи страны. Об этом написал президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Поручил МИД Украины вместе с нашими разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт нашего оружия невозможен по причинам их сотрудничества с [Россией]», — написал Зеленский.

По его словам, Украина не хочет, чтобы Россия получила украинское вооружение и технологии.

Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за судна с российским зерном из Донбасса, которое прибыло в порт Хайфы. Он добавил, что власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    Раскрыта стоимость помолвочного кольца Зои Кравиц

    Бездомная собака ценой жизни спасла 30 детей от змеи

    За Уралом спасли врезавшегося в линию электропередачи лебедя

    Трамп подшутил над королем Британии

    Врач назвал суточную норму воды в зависимости от возраста

    Рассекречено меню ужина Овечкина в резиденции посла России в США

    Зеленский не захотел экспортировать оружие сотрудничающим с Россией странам

    Украинский блогер приехал в США, стал «калифорнийским ватником» и сказал «гойда»

    Пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны и был пойман в аэропорту США

    Все новости
