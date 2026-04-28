Зеленский пригрозил Израилю из-за России

13:21, 28 апреля 2026

Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за груза с российским зерном
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за груза с российским зерном из Донбасса, которое прибыло в порт Хайфы. Заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

«Это не может быть частным бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — сказал он. При этом Зеленский назвал еврейское государство партнером Украины.

27 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Киев пригрозил Тель-Авиву скандалом за заход российского судна Panoramits, перевозящего зерно. В частности, Украина пригрозила «всем спектром дипломатических и международно-правовых мер».

В ответ на это глава МИД Израиля Гидеон Саар резко ответил украинскому коллеге Андрею Сибиге. По его словам, он не подал соответствующее заявление, а сразу начал угрожать в социальных сетях, без каких-либо разбирательств.

