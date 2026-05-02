00:49, 2 мая 2026

Дмитриев заявил о смертельном ударе по промышленности ЕС

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей страничке в социальной сети Х заявил о смертельном ударе по промышленности Европейского Союза (ЕС).

Дмитриев пояснил, что новые пошлины Соединенных Штатов Америки (США) в 25 процентов на ввозимые легковые и грузовые автомобили из ЕС в сочетании с энергетическим кризом нанесут огромный урон промышленному сектору.

«Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза», — написал Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин 1 мая, аргументировав такой шаг тем, что Европейский союз не выполняет полностью согласованную со Штатами торговую сделку.

