01:13, 2 мая 2026

Белоусов заявил об укреплении «ядерного кулака» против России

Екатерина Щербакова
Фото: МИД РФ

Посол по особым поручениями Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Белоусов заявил об укреплении «ядерного кулака» против России. Об этом пишет ТАСС.

«По инициативе Франции реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить "ядерный кулак", обращенный против России», — сказал Белоусов.

Посол также подчеркнул, что ядерная угроза касается не только Москвы, но и ее союзников.

Ранее Андрей Белоусов заявлял о том, что политики в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия.

Кроме того, министерство обороны Финляндии сообщало, что правительство страны предложило разрешить ввоз и хранение ЯО в рамках обеспечения обороноспособности государства.

