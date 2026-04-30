Белоусов: Некие силы в Лондоне и Париже обсуждали передачу Киеву элементов ЯО

Политики в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия (ЯО), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такое предложение Запада неприемлемо. «Некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею», — высказался он.

В феврале сообщалось, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.