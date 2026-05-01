Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:17, 2 мая 2026

Алаудинов ответил на заявление украинской разведки о прослушке на его совещаниях

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов ответил на заявление украинской разведки о том, что противник якобы два месяца прослушивал его совещания. Свое видеообращение военачальник опубликовал в Telegram-канале.

По данным ГУР Минобороны Украины, опреацию проводили с февраля по апрель. Ведомство якобы установило контакт с одним из военнослужащих подразделения, который передавал сведения и впоследствии был отправлен на подконтрольную Киеву территорию. Для выполнения задания ему передали устройство для прослушивания, с помощью которого он, по заявлению ГУР, записывал переговоры командного состава. В материалах представлены фрагменты встреч, на которых, как утверждается, присутствует командир «Ахмата».

«С ужасом узнал, что оказывается, два месяца мои совещания прослушивали ичкерийские и украинские ЛГБТшники (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которым надо поставить пять за работу искусственного интеллекта. Единственное, у меня вопрос, если вы меня прослущивали, что ж вы ничего не предприняли?» — спросил Алаудинов.

Он назвал сотрудников украинской разведки «величайшими сказочниками» и напомнил, что с помощью сказок и ИИ войну не выиграть. «До каждого из вас доберемся», — добавил командир спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов прокомментировал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО). По его мнению, этот показатель приближается к двум миллионам человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok