В России создали прибор для поиска людей под завалами

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали прибор для поиска людей под завалами по их дыханию и движению. Устройство может также определять, на каком расстоянии они находятся, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новинка была представлена на форуме «Армия-2020». Разработчики утверждают, что для нахождения человека на площади в десять квадратных метров понадобится до трех минут. Подобная разработка будет незаменима для поисково-спасательных работ при сходе оползней, отметили ученые.

Вечером 21 августа в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, от которого погибли четыре человека и обрушились три этажа дома. Под завалами долгое время не удавалось найти женщину и ее сына. Впоследствии обоих обнаружили уже мертвыми.