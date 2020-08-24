Объявлены задачи новейшего ударного беспилотника «Гром»

Беспилотник «Гром» предназначен для поддержки истребителей. Об этом агентству РИА Новости рассказал генеральный конструктор компании-разработчика «Кронштадт» Николай Долженков.

По его словам, дрон будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57. Основная задача этого беспилотника — сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолеты. Предполагается, что боевая машина будет уничтожать ПВО противника и выполнять иные боевые задачи.

Долженков также раскрыл некоторые характеристики «Грома». Так, масса беспилотника составит семь тонн, он сможет поднимать в воздух около 500 килограммов груза.

Проект беспилотника впервые будет представлен на «Армии-2020».

Ранее в августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В сентябре 2019 года Минобороны России опубликовало видео совместного полета Су-57 и «Охотника». Тогда же вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что испытания «Охотника» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года беспилотник «пойдет в серию». О первом полете «Охотника» Минобороны России сообщило в августе 2019 года.