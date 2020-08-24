Минобороны подпишет контракты более чем на триллион рублей

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ведомство на форуме «Армия-2020» планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на сумму более чем 1,1 триллиона долларов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда», передает «Интерфакс».

По его словам, министерство перешло от покупки единичных экземпляров и мелких партий к закупкам крупных серий техники. Он отметил, что в рамках одного контракта могут приобретаться 50-70 самолетов или 100-150 вертолетов. Шойгу также заявил, что контрактная работа по каким-то позициям началась еще несколько лет назад, а по каким-то переговоры только зарождаются.

Ранее Шойгу рассказал, что вооруженные силы России до конца текущего года подпишут соглашение о приобретении 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130. Он добавил, что в ведомстве приняли решение подписать в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 миллиардов рублей, по которым будет построен 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130.