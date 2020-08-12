Завод в Хабаровском крае получит госзаказ на 630 миллиардов рублей

Амурский судостроительный завод получит гособоронзаказ на общую сумму до 630 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу; его слова приводятся на сайте правительства Хабаровского края.

Шойгу рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина в следующем году планируется заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство шести корветов до 2028 года. «Сумма огромная. Надеюсь, что судостроители сделают все, чтобы контракт был выполнен», — добавил он.

Еще один контракт — на поставку самолетов Су-35С — будет заключен с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом. Шойгу отметил важность совместной работы с руководством региона как по подготовке кадров для заводов, так и по созданию комфортных условий для военнослужащих.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в разговоре с министром пообещал для реализации заказа привлечь специалистов из других городов региона. «Что касается военнослужащих, которые проходят службу в крае, мы будем оказывать всемерную поддержку по созданию комфортной среды. Чтобы люди, которые служат родине, находились в уюте. Тепла людям не хватает, иногда доброго слова, иногда места в детском саду. Правительство края и местные власти будут решать эти вопросы», — подчеркнул он.