Россия вооружится 46 Су-30СМ2 и Як-130 за 100 миллиардов рублей

Вооруженные силы России до конца текущего года подпишут соглашение о приобретении 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра обороны страны Сергея Шойгу.

«Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 миллиардов рублей, по которым будет построен 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130», — сказал глава военного ведомства.

Из указанной суммы около 70 миллиардов рублей приходится на Су-30СМ2.

Шойгу добавил, что следующее соглашение по Су-30 на общую сумму 7,2 миллиарда рублей будет предполагать ремонт данных истребителей.

В августе «Известия», ссылаясь на экспертов, сообщили, что Су-30СМ получат тяжелую ракету класса «воздух-поверхность», создаваемую в рамках опытно-конструкторской работы «Адаптация-Су». Газета отмечает, что, вероятнее всего, речь идет об адаптации жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, ранее использованной на бомбардировщиках Ту-22М3.