Поразивший США российский «Дрозд» показали изнутри

Российскую полноприводную глиссирующую машину-амфибию «Дрозд» показали изнутри. Соответствующее видео на YouTube опубликовало Mil.Press.

В ролике, как отмечается в подписи к нему, главный конструктор и глава Балтийской машиностроительной компании Сергей Терешенков рассказывает о предназначении «Дрозда». По его словам, машина может быть особенно полезной силовым структурам и в десантировании.

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В августе The Drive поразилось необычному внешнему виду изделия, которое должно быть представлено на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Американское издание оценило внешний вид машины как экзотический, однако засомневалось, что российские военные проявят к ней интерес.

Согласно The Drive, «Дрозд» выглядит как «что-то из фильмов про Джеймса Бонда».

Как пишет Mil.Press FLOT, машина-амфибия «Дрозд» создана Балтийской машиностроительной компанией на основе одноименной универсальной модульной амфибийной платформы. Опытный образец, в настоящее время проходящий испытания, способен развивать скорость до 70 километров в час на воде и до 100 километров в час на суше. Отличительной особенностью изделия являются убирающиеся колеса, позволяющие повышать мореходность и обеспечивающие глиссирование.