США показали новую боевую машину-амфибию

Корпус морской пехоты США выложил в Twitter ролик с новыми боевыми машинами-амфибиями ACV (Amphibious Combat Vehicle).

Материалы по теме Гости с пушками У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

Американские военные утверждают, что такая техника обеспечивает значительно большую живучесть и мобильность, чем ее предшественники. В частности, ACV получили новую двигательную установку повышенной мощности.

В марте сообщалось, что российский танк Т-14 «Армата» получил туалет.

Проект военного бюджета США на 2020-й финансовый год предполагает покупку 56 боевых машин-амфибий на общую сумму 318 миллионов долларов.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!