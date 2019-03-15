США показали новую боевую машину-амфибию

Корпус морской пехоты США выложил в Twitter ролик с новыми боевыми машинами-амфибиями ACV (Amphibious Combat Vehicle).
Американские военные утверждают, что такая техника обеспечивает значительно большую живучесть и мобильность, чем ее предшественники. В частности, ACV получили новую двигательную установку повышенной мощности.
В марте сообщалось, что российский танк Т-14 «Армата» получил туалет.
Проект военного бюджета США на 2020-й финансовый год предполагает покупку 56 боевых машин-амфибий на общую сумму 318 миллионов долларов.
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