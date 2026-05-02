00:37, 2 мая 2026

Футболист «Крыльев Советов» получил сотрясение мозга

Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Спартак». На 72-й минуте Ахметов столкнулся головой с игроком москвичей Кристофером Ву, после чего упал лицом на газон. Его увезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

«Крылья» выиграли в том матче со счетом 2:1. Благодаря этой победе, они поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее такую же травму получил российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин. Он попал под силовой прием во время матча Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз».

